Путин может выступить с посланием парламенту в 2023 году – СМИ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию уже в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в парламенте.

"Послание должно проводиться раз в году, а отсчет начинается с предыдущего послания. Поэтому послание может состояться уже в следующем году", – поделился источник.

Собеседник агентства добавил, что в текущем году подобное мероприятие уже не будет проводиться.

Ранее в прессе распространилась информация, согласно которой российский лидер мог обратиться с посланием к Федеральному собранию в последнюю неделю декабря. Тогда сообщалось о 27 декабря.

Однако позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эту информацию. Представитель Кремля подчеркнул, что подобные сообщения являются ложными.

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