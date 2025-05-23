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23 мая, 13:15

Политика

Путин поручил разработать варианты льготной ипотеки для семей с детьми до 14 лет

Путин поручил разработать варианты льготной ипотеки для семей с детьми до 14 лет

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Владимир Путин поручил разработать варианты льготной ипотеки для семей с детьми до 14 лет, а также для семей участников СВО, имеющих детей.

Разработать варианты таких займов президент поручил правительству. Подготовить предложения должны до 15 июня, сообщается на сайте Кремля.

Также кабмин должен принять меры для исключения взимания банками дополнительных комиссий при выдаче льготной ипотеки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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