23 января, 17:30

Политика

Песков сообщил, что переговоры в Абу-Даби могут продлиться до 24 января

Песков сообщил, что переговоры в Абу-Даби могут продлиться до 24 января

Песков сообщил, что в состав российской делегации в Абу-Даби войдут только военные

Путин подарил делегации из США корзину с традиционными десертами

В Кремле состоялась встреча Путина и Уиткоффа

Путин провел встречу с Уиткоффом в Кремле

Путин провел совещание по развитию электронной промышленности в России

Песков сообщил о темах предстоящих переговоров с американскими посланниками в Кремле

Путин заявил, что Россия готова направить в "Совет мира" 1 млрд долларов

Путин распорядился продлить работу детских садов до 20:00

Владимир Путин встретится со Стивеном Уиткоффом 22 января

Трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной по мирному урегулированию пройдут 23 января в Абу-Даби и при необходимости продолжатся 24 января. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Последняя встреча Владимира Путина с американскими представителями была сфокусирована на получении информации по итогам контактов США с украинской стороной. Спецпосланник США Стив Уиткофф прибыл в Абу-Даби для участия в переговорах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Максим Шаманин, Кристина Шашкова

