Песков сообщил, что переговоры в Абу-Даби могут продлиться до 24 января

Трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной по мирному урегулированию пройдут 23 января в Абу-Даби и при необходимости продолжатся 24 января. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Последняя встреча Владимира Путина с американскими представителями была сфокусирована на получении информации по итогам контактов США с украинской стороной. Спецпосланник США Стив Уиткофф прибыл в Абу-Даби для участия в переговорах.

