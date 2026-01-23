В Кремле состоялась встреча Путина и Уиткоффа

В Кремле состоялась встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, переговоры были сфокусированы на том, чтобы получить информацию по итогам контактов США с Украиной и европейскими партнерами.

В пятницу, 23 января, в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности. Путин дал российской делегации конкретные инструкции с учетом всех деталей прошедших переговоров.

