Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января, 06:30

Политика

В Кремле состоялась встреча Путина и Уиткоффа

В Кремле состоялась встреча Путина и Уиткоффа

Путин провел встречу с Уиткоффом в Кремле

Путин провел совещание по развитию электронной промышленности в России

Песков сообщил о темах предстоящих переговоров с американскими посланниками в Кремле

Путин заявил, что Россия готова направить в "Совет мира" 1 млрд долларов

Путин распорядился продлить работу детских садов до 20:00

Владимир Путин встретится со Стивеном Уиткоффом 22 января

Путин поручил МИД изучить предложение Трампа о "Совете мира"

Путин заявил, что продление работы детсадов поможет женщинам раньше выходить из декрета

Путин обсудил с правительством РФ ситуацию на рынке нового жилья

В Кремле состоялась встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, переговоры были сфокусированы на том, чтобы получить информацию по итогам контактов США с Украиной и европейскими партнерами.

В пятницу, 23 января, в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности. Путин дал российской делегации конкретные инструкции с учетом всех деталей прошедших переговоров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Переговоры по Украине
властьполитикавидеоМитя КозачинскийПолина ГураДарья Ермакова

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика