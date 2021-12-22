В Кремле прокомментировали слова Кадырова о парке имени Джохара Дудаева в Турции

В Кремле прокомментировали слова Рамзана Кадырова о парке имени Джохара Дудаева в Турции.

"Реакция Кадырова эмоциональна, но объяснима", – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он согласился, что решение турецких властей присвоить парку имя Дудаева является болезненным для Чечни. Ранее Кадыров обратился к Реджепу Эрдогану с достаточно резкими требованиями.

Парк заработал 10 декабря в городе Керфез, это на северо-западе Турции. На церемонии открытия местные власти назвали Дудаева символом "борьбы за свободу". Кадыров же, в свою очередь, назвал действия Турции угрозой для российско-турецких отношений. Он также заявил, что Чечня оставляет за собой право на ответные меры.

Открытие парка имени Дудаева осудила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.