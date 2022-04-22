Путин обсудил с главой Евросовета спецоперацию на Украине

Президент России Владимир Путин изложил главе Европейского совета Шарлю Мишелю свою позицию по спецоперации на Украине.

Президент РФ отметил, что после освобождения Мариуполя из гуманных соображений был отдан приказ отменить штурм промышленной зоны завода "Азовсталь". При этом всем сложившим оружие гарантировали жизнь. Однако киевский режим не воспользовался этой возможностью.

Российский лидер также обратил внимание на безответственные заявления представителей ЕС о необходимости разрешить ситуацию на Украине военным путем. Брюссель мог бы повлиять на киевские власти и заставить их прекратить обстрелы населенных пунктов Донбасса.

Реагируя на призыв Шарля Мишеля провести встречу с Владимиром Зеленским, Владимир Путин вновь озвучил известную позицию на этот счет. Он отметил, что такая возможность зависит от конкретных результатов на переговорах, в ходе которых украинская сторона проявляет непоследовательность.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.