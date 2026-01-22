Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 22:15

Политика

Путин провел совещание по развитию электронной промышленности в России

Путин провел совещание по развитию электронной промышленности в России

Песков сообщил о темах предстоящих переговоров с американскими посланниками в Кремле

Путин заявил, что Россия готова направить в "Совет мира" 1 млрд долларов

Путин распорядился продлить работу детских садов до 20:00

Владимир Путин встретится со Стивеном Уиткоффом 22 января

Путин поручил МИД изучить предложение Трампа о "Совете мира"

Путин заявил, что продление работы детсадов поможет женщинам раньше выходить из декрета

Путин обсудил с правительством РФ ситуацию на рынке нового жилья

Владимир Путин провел совещание с членами правительства по социальным вопросам

Владимир Путин планирует встретиться со Стивеном Уиткоффом 22 января

Владимир Путин провел совещание по вопросам электронной промышленности, в котором принял участие Сергей Собянин.

Президент подчеркнул, что укрепление технологического суверенитета стало общемировым трендом, и без конкурентоспособных интегральных схем и электронной компонентной базы невозможно развитие ключевых направлений, таких как искусственный интеллект, космос и связь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьполитикавидеоДарья Крамарова

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика