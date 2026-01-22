Путин провел совещание по развитию электронной промышленности в России

Владимир Путин провел совещание по вопросам электронной промышленности, в котором принял участие Сергей Собянин.

Президент подчеркнул, что укрепление технологического суверенитета стало общемировым трендом, и без конкурентоспособных интегральных схем и электронной компонентной базы невозможно развитие ключевых направлений, таких как искусственный интеллект, космос и связь.

