Песков сообщил о темах предстоящих переговоров с американскими посланниками в Кремле

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибудут в Москву в ближайшие часы для переговоров в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что на встрече будут обсуждаться вопросы украинского урегулирования и другие темы.

Ранее Владимир Путин заявил о готовности направить 1 миллиард долларов из замороженных в США активов в создаваемый "Совет мира" для восстановления сектора Газа и поддержки палестинского народа. Тема также станет частью предстоящих переговоров.

