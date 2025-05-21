21 мая, 18:15Политика
Путин заявил, что обстановка в освобожденной Курской области остается сложной
Обстановка в освобожденной Курской области все еще остается сложной. Об этом заявил Владимир Путин во время посещения региона.
Президент поручил увеличить группировку разминирования, чтобы люди как можно быстрее могли вернуться в свои дома. Он также подчеркнул, что жители стойко держались во время нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и дали достойный отпор противнику.
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