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21 мая, 18:15

Политика

Путин заявил, что обстановка в освобожденной Курской области остается сложной

Путин заявил, что обстановка в освобожденной Курской области остается сложной

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Обстановка в освобожденной Курской области все еще остается сложной. Об этом заявил Владимир Путин во время посещения региона.

Президент поручил увеличить группировку разминирования, чтобы люди как можно быстрее могли вернуться в свои дома. Он также подчеркнул, что жители стойко держались во время нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и дали достойный отпор противнику.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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