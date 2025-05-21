Владимир Путин впервые посетил Курскую область после освобождения региона

Владимир Путин посетил Курскую область. Эта поездка стала первой после освобождения региона от подразделений украинской армии.

До этого президент приезжал туда в марте после успешной операции "Поток", которая позволила российским бойцам прорваться в тыл ВСУ и нанести противнику тяжелое поражение.

Во время нынешнего визита российский лидер встретился с исполняющим обязанности губернатора региона Александром Хинштейном и посетил строящуюся атомную станцию.

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