21 мая, 09:45Политика
Владимир Путин впервые посетил Курскую область после освобождения региона
Владимир Путин посетил Курскую область. Эта поездка стала первой после освобождения региона от подразделений украинской армии.
До этого президент приезжал туда в марте после успешной операции "Поток", которая позволила российским бойцам прорваться в тыл ВСУ и нанести противнику тяжелое поражение.
Во время нынешнего визита российский лидер встретился с исполняющим обязанности губернатора региона Александром Хинштейном и посетил строящуюся атомную станцию.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.