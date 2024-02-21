Владимир Путин осмотрел четыре модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М во время посещения одного из новых цехов Казанского авиационного завода.

Глава государства поднялся в кабину одного из самолетов. Узнав, что у военного воздушного судна пока нет имени, президент предложил назвать его в честь первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.