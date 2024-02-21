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21 февраля, 16:45

Политика

Владимир Путин осмотрел четыре модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М

Владимир Путин осмотрел четыре модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М

Владимир Путин прилетел в Казань

Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 29 февраля

Владимир Путин обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием 29 февраля

Путин выступит с посланием Федеральному собранию 29 февраля

Путин выступит с посланием Федеральному собранию 29 февраля

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Владимир Путин осмотрел четыре модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М во время посещения одного из новых цехов Казанского авиационного завода.

Глава государства поднялся в кабину одного из самолетов. Узнав, что у военного воздушного судна пока нет имени, президент предложил назвать его в честь первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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