Владимир Путин выступит с обращением по референдумам 20 сентября – СМИ

Владимир Путин 20 сентября может выступить с заявлением по вопросу референдумов на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщили в РБК со ссылкой на источники в администрации президента.

Проведение референдумов обсудили и в Государственной думе. Руководство ЛНР и ДНР единогласно проголосовали за референдум. И теперь решают организационные вопросы, как обеспечить безопасное и доступное для всех жителей голосование.

Сколько дней оно будет длиться? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.