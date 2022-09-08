РФ оказалась недовольна исполнением зерновой сделки для развивающихся стран

Россия недовольна тем, как исполняется зерновая сделка. Вместо развивающихся стран грузы из портов Украины направились к тем, кто больше заплатил.

Кто получил пшеницу? И что будет с ценами на зерно дальше? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.