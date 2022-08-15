В Стамбул прибыл сухогруз с украинской пшеницей, вышедший из Черноморска. На борту находятся примерно три тысячи тонн зерна.

В данный момент корабль осматривают специалисты. Выход судна стал возможен после того, как российские военные разминировали порт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.