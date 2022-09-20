Путин заявил о многополярности международных отношений

Движение к многополярности – главный вектор в мировой политике. Об этом заявил Владимир Путин, приняв верительные грамоты у новых послов, и привел в пример работу ШОС.

Глава государства принял грамоты у 24 человек. Церемония прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. На ней присутствовали дипломаты из недружественных стран, в частности, Португалии, Новой Зеландии и Южной Кореи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.