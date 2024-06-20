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20 июня, 12:45

Политика

Россия готова наладить долгосрочные прямые поставки углеводородов во Вьетнам

Россия готова наладить долгосрочные прямые поставки углеводородов во Вьетнам

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Россия готова наладить долгосрочные прямые поставки углеводородов, включая сжиженный природный газ во Вьетнам. Об этом рассказал Владимир Путин на встрече в Ханое с премьер-министром республики Фам Минь Тинем.

Владимир Путин напомнил, что при содействии России были построены многие объекты электрогенерации во Вьетнаме. Теперь компания "Русгидро" будет участвовать в расширении мощности ГЭС на вьетнамских реках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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