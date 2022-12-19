Новости часа: Путин рекомендовал бесплатно предоставлять земельные участки героям СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин рекомендовал Подмосковью, Крыму и Севастополю бесплатно давать землю отличившимся в СВО и семьям погибших. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Более тысячи российских туристов вывезли из Египта, оставшихся разместили в отелях. О положении россиян рассказали в Минэкономразвития.

Рекордные сугробы в Москве начнут таять в четверг, 22 декабря. В город придет оттепель. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.