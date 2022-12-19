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Новости

19 декабря, 17:15

Общество

Новости часа: Путин рекомендовал бесплатно предоставлять земельные участки героям СВО

Новости часа: Путин рекомендовал бесплатно предоставлять земельные участки героям СВО

Новости часа: РФ изучает дополнительные предложения по ответу на ценовой потолок на нефть

Новости часа: заявление на пособие семьи с низкими доходами можно подать с 28 декабря

Путин установил МРОТ в размере 16 242 руб в 2023 году

Песков поздравил Филатова с переизбранием на пост главы Федерации шахмат России

Путин посетил объединенный штаб родов войск, участвующих в СВО

Путин ознакомился с работой объединенного штаба войск, задействованных в СВО

Путин провел совещание с членами Совета безопасности

Москвичам рассказали новости прошедшего дня

Новости часа: Путин поручил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин рекомендовал Подмосковью, Крыму и Севастополю бесплатно давать землю отличившимся в СВО и семьям погибших. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Более тысячи российских туристов вывезли из Египта, оставшихся разместили в отелях. О положении россиян рассказали в Минэкономразвития.

Рекордные сугробы в Москве начнут таять в четверг, 22 декабря. В город придет оттепель. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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