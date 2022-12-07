Парламент Швейцарии избрал Алена Берсе на пост президента

Фото: ТАСС/EPA/Salvatore Di Nolfi

Швейцарский парламент избрал на пост президента члена Социалистической партии и экс-лидера государства Алена Берсе в срок на один год. Голосование проходило в режиме онлайн на сайте федерального собрания.

Берсе смог набрать 140 голосов от депутатов и сенаторов, хотя для избрания на пост требовалось лишь 91. Он станет преемником президента Иньяцио Кассиса.

Берсе выполнял задачи президента в 2018 году. В Швейцарии принято выбирать лидера государства путем голосования парламента. По закону президент может работать на своей должности не больше года. Кроме того, швейцарский лидер обязан быть представителем своего государства и выполнять функцию посредника в правительстве.

Ранее сообщалось, что 26 ноября Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана. Во время торжественного мероприятия глава государства подчеркнул, что страна продолжит сбалансированную внешнюю политику, отвечающую принципам защиты национальных интересов.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!