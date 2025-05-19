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Новости

19 мая, 21:00

Политика

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 мая

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 мая

Михаил Мишустин и Сергей Собянин осмотрели работу кластера "Ломоносов"

Фондовый рынок вырос на фоне грядущего разговора Путина и Трампа

Сергей Собянин принял участие в заседании комиссии по вопросам развития МСП

Владимир Путин проведет телефонный разговор с Дональдом Трампом 19 мая

Песков заявил о продолжении работы по украинскому урегулированию

Песков: Путин определил переговорную позицию делегации России в Стамбуле

Владимир Путин утвердил состав российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле

Кремль опубликовал состав делегации России на переговорах с Украиной в Стамбуле

Путин созвонился с президентом Бразилии во время остановки его борта в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 19 мая.

Телефонный разговор Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом состоялся и продолжался больше 2 часов. Об этом президент РФ рассказал журналистам после окончания беседы. Глава государства кратко обозначил темы. По его словам, Москва и Киев должны найти компромиссы, которые устраивают обе стороны.

На Воробьевых горах создают целый город науки. Здесь скоро появятся новые кластеры. Флагманский "Ломоносов" уже стал площадкой для передовых компаний. Они занимаются биотехнологиями, беспилотными системами, а также ИТ, медициной. Все разработки очень востребованы.

Суд отправил под домашний арест бывшего министра торговли Подмосковья. Почти месяц назад Михаил Хубутия топором избил мать своей дочери. Сначала бизнесмен утверждал, что не делал этого. Однако после этого явился с повинной.

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