Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 мая

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 19 мая.

Телефонный разговор Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом состоялся и продолжался больше 2 часов. Об этом президент РФ рассказал журналистам после окончания беседы. Глава государства кратко обозначил темы. По его словам, Москва и Киев должны найти компромиссы, которые устраивают обе стороны.

На Воробьевых горах создают целый город науки. Здесь скоро появятся новые кластеры. Флагманский "Ломоносов" уже стал площадкой для передовых компаний. Они занимаются биотехнологиями, беспилотными системами, а также ИТ, медициной. Все разработки очень востребованы.

Суд отправил под домашний арест бывшего министра торговли Подмосковья. Почти месяц назад Михаил Хубутия топором избил мать своей дочери. Сначала бизнесмен утверждал, что не делал этого. Однако после этого явился с повинной.