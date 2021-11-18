В правительстве прорабатывают вопрос выдачи QR-кодов по антителам – Попова

В правительстве уже прорабатывают вопрос выдачи QR-кодов по антителам. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Уточняется, что речь идет о тех, кто не привился, но имеет высокий титр антител к коронавирусу. Какой показатель необходимо считать достаточным, пока обсуждается.

Но ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что 300 единиц по европейским стандартам уже способны дать защиту от инфекции. О готовности выдавать коды по антителам уже заявили в Чувашии.

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