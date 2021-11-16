Более 40 млн россиян получили сертификаты о вакцинации от COVID-19 через портал госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 40 миллионов россиян получили сертификаты о вакцинации от COVID-19 через портал госуслуг, сообщает ТАСС со ссылкой на президента компании "Ростелеком" Михаила Осеевского.

Кроме того, с помощью госуслуг более 16 миллионов граждан подали заявки на социальные выплаты, еще свыше 20 миллионов человек приняли участие во Всероссийской переписи населения онлайн.

Ранее замглавы Минцифры РФ Олег Качанов заявил, что обновленная версия мобильного приложения "Госуслуги" может выйти в конце текущего – начале следующего года. Он выразил уверенность, что пользователи воспримут обновление благосклонно.

До этого первый зампред Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров предложил создать на портале госуслуг раздел для подачи обращений по фактам распространения фейковой информации о коронавирусе и несоблюдении санитарных норм.

