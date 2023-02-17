Участок Некрасовской линии закрыли с 17 по 19 февраля

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16:45

Политика

Новости часа: Путин и Лукашенко начали переговоры в Ново-Огареве

Новости часа: Путин и Лукашенко начали переговоры в Ново-Огареве

Новости часа: Путин подписал закон о выплате пенсий гражданам РФ в новых субъектах

Путин утвердил российские пенсионные нормы в новых регионах с 1 марта

Новости часа: Путин будет защищен от вирусов во время послания парламенту – Песков

Песков заявил, что Путин будет надежно защищен от вирусов во время послания парламенту

Россия нарастит объемы выпуска отечественной авиатехники – Мишустин

Новости часа: кабмин выделит 29 регионам 1 млрд рублей на детские экскурсионные поездки

Новости часа: кабмин заключил контракты с предприятиями авиапрома для обновления парка

Более 60 магистральных самолетов сможет получить "Аэрофлот" до 2025 года – Мишустин

Москвичам рассказали о главных новостях среды

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Ново-Огареве. Лидеры РФ и Белоруссии обсудят, помимо экономики, вопросы безопасности и военного сотрудничества. О этом сообщает ТАСС.

В ближайшие три года столица закупит 150 отечественных трамваев нового поколения. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Узбекская авиакомпания начинает выполнять рейсы из Сочи в Ташкент. О этом сообщает РИА Новости.

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