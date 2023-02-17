Новости часа: Путин и Лукашенко начали переговоры в Ново-Огареве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Ново-Огареве. Лидеры РФ и Белоруссии обсудят, помимо экономики, вопросы безопасности и военного сотрудничества. О этом сообщает ТАСС.

В ближайшие три года столица закупит 150 отечественных трамваев нового поколения. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Узбекская авиакомпания начинает выполнять рейсы из Сочи в Ташкент. О этом сообщает РИА Новости.