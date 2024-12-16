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16 декабря, 15:15

Политика

Путин объявил о перехвате стратегической инициативы в зоне СВО российскими военными

Путин объявил о перехвате стратегической инициативы в зоне СВО российскими военными

Несколько тысяч беспилотников поступают в ВС РФ ежедневно

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Владимир Путин заявил, что российские вооруженные силы полностью перехватили стратегическую инициативу в зоне СВО. Президент назвал текущие позиции "переломом" на линии боевого соприкосновения.

Также глава государства выслушал доклад министра обороны Андрея Белоусова в ходе расширенной коллегии ведомства, поручил ускорить внедрение передовых технологий и других инноваций в военную сферу и подвел итоги года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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