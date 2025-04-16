Путин и Собянин посетили новый кампус МГТУ имени Баумана

Владимир Путин вместе с Сергеем Собяниным осмотрели обновленные корпуса МГТУ имени Баумана. Первым президенту показали современный комплекс общежитий для студентов. Он рассчитан на проживание почти 2,5 тысячи человек.

МГТУ стал первым в стране вузом, который почти полностью обновили в рамках нацпроекта. За несколько лет было построено и отреставрировано 14 зданий общей площадью порядка 170 тысяч квадратных метров.