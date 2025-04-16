Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 апреля, 19:15

Мэр Москвы

Путин и Собянин посетили новый кампус МГТУ имени Баумана

Путин и Собянин посетили новый кампус МГТУ имени Баумана

Владимир Путин заявил, что видит риски торможения жилищного строительства в России

Песков заявил, что развитие отношений России и США идет хорошо

Переговоры Путина и спецпосланника США Уиткоффа продлились 4,5 часа

Встреча Путина и Уиткоффа продлилась больше 4,5 часов

Переговоры Путина и Уиткоффа проходят в закрытом формате

В Петербурге началась встреча Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа

Владимир Путин обсудит украинскую тематику со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом

Владимир Путин встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом

Песков подтвердил прибытие спецпосланника президента США Уиткоффа в Россию

Владимир Путин вместе с Сергеем Собяниным осмотрели обновленные корпуса МГТУ имени Баумана. Первым президенту показали современный комплекс общежитий для студентов. Он рассчитан на проживание почти 2,5 тысячи человек.

МГТУ стал первым в стране вузом, который почти полностью обновили в рамках нацпроекта. За несколько лет было построено и отреставрировано 14 зданий общей площадью порядка 170 тысяч квадратных метров.

Читайте также
властьмэр МосквыобразованиегородвидеоСветлана Ключникова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика