16 февраля, 14:15

Политика

Вопрос территорий обсудят на трехсторонней встрече России, США и Украины в Женеве

Новый раунд переговоров по Украине пройдет 17 и 18 февраля в Женеве

В Кремле назвали условия разблокировки WhatsApp

Путин наградил заммэра Москвы Ракову орденом "За заслуги перед Отечеством"

Чеснаков: стратегия Собянина имеет поддержку на самом высоком уровне

Путин назвал отличной динамику развития Москвы

Путин высоко оценил действия Эмиратов по задержанию исполнителя теракта

Путин поблагодарил ОАЭ за помощь в деле о покушении на генерала Алексеева

В вузах России может появиться дисциплина "Русский язык как государственный"

Круг обсуждаемых тем на переговорах в Женеве будет шире, чем в Абу-Даби, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На трехсторонней встрече затронут, в том числе, вопрос территорий. Перед вылетом российская делегация получит от Владимира Путина детальные инструкции.

Главой делегации назначен помощник президента Владимир Мединский. В предыдущих раундах он не участвовал, поскольку там обсуждались вопросы безопасности и военные темы. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев также примет участие в переговорах в рамках группы по экономическому сотрудничеству с США.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

