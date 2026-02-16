Вопрос территорий обсудят на трехсторонней встрече России, США и Украины в Женеве

Круг обсуждаемых тем на переговорах в Женеве будет шире, чем в Абу-Даби, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На трехсторонней встрече затронут, в том числе, вопрос территорий. Перед вылетом российская делегация получит от Владимира Путина детальные инструкции.

Главой делегации назначен помощник президента Владимир Мединский. В предыдущих раундах он не участвовал, поскольку там обсуждались вопросы безопасности и военные темы. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев также примет участие в переговорах в рамках группы по экономическому сотрудничеству с США.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.