Песков сообщил о самочувствии Владимира Путина на самоизоляции

Владимир Путин абсолютно здоров и продолжает работать. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, Путин чувствует себя прекрасно. Песков также пошутил, что президент, как и "Спутник V", работает в обычном режиме, и сказал, что у вакцины высокая эффективность, а у Путина – еще выше.

Сколько продлится изоляция российского лидера, Песков не знает. Он сказал, что это решат врачи.

Дмитрий Песков также заявил, что новый локдаун в России вводить не планируется. По его словам, сейчас речи об этом не идет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.