В Кремле прокомментировали заявление Дональда Трампа по украинскому конфликту

В Кремле прокомментировали заявление главы США Дональда Трампа, по условиям которого стороны украинского конфликта должны прекратить конфронтацию за 50 дней. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, часть слов, сказанных Трампом, были адресованы лично Владимиру Путину, и Кремлю требуется время, чтобы все проанализировать.

При этом, по словам Пескова, Россия ждет предложений Украины о сроках проведения третьего раунда прямых переговоров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.