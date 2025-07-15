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15 июля, 14:30

Политика

В Кремле прокомментировали заявление Дональда Трампа по украинскому конфликту

В Кремле прокомментировали заявление Дональда Трампа по украинскому конфликту

Песков сообщил, что Москва готова обсудить дату новых переговоров с Украиной

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В Кремле прокомментировали заявление главы США Дональда Трампа, по условиям которого стороны украинского конфликта должны прекратить конфронтацию за 50 дней. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, часть слов, сказанных Трампом, были адресованы лично Владимиру Путину, и Кремлю требуется время, чтобы все проанализировать.

При этом, по словам Пескова, Россия ждет предложений Украины о сроках проведения третьего раунда прямых переговоров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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