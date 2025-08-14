Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 августа, 19:15

Политика

Песков назвал представительной российскую делегацию на саммите с США

Песков назвал представительной российскую делегацию на саммите с США

Путин прокомментировал усилия администрации США по урегулированию конфликта на Украине

В России вдвое сократят срок рассмотрения заявлений на маткапитал

Срок рассмотрения заявлений на маткапитал уменьшили в России до 5 дней

Владимир Путин и Лула да Силва провели телефонный разговор

Владимир Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

Путин предположил, что встреча с Трампом может пройти в ОАЭ

Путин заявил, что не возражает против встречи с Зеленским

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 августа

Путин встретился со спецпосланником президента США Уиткоффом

Российская делегация на предстоящем саммите России и США будет представительной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что сроки для подготовки встречи были беспрецедентно короткими.

Он добавил, что ключевой темой переговоров станет урегулирование украинского конфликта политико-дипломатическими методами и обе стороны демонстрируют взаимную политическую волю к диалогу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Переговоры Путина и Трампа
властьполитикавидеоЕкатерина Фоменко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика