Песков назвал представительной российскую делегацию на саммите с США

Российская делегация на предстоящем саммите России и США будет представительной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что сроки для подготовки встречи были беспрецедентно короткими.

Он добавил, что ключевой темой переговоров станет урегулирование украинского конфликта политико-дипломатическими методами и обе стороны демонстрируют взаимную политическую волю к диалогу.

