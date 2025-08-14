Путин прокомментировал усилия администрации США по урегулированию конфликта на Украине

Администрация США принимает достаточно энергичные и искренние усилия для урегулирования конфликта по Украине. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по подготовке российско-американского саммита на Аляске.

На совещании президент рассказал собравшимся о том, как проходят переговоры с украинской делегацией и на каком этапе находится взаимодействие с американской администрацией.

Путин отметил, что власти Штатов принимают усилия для того, чтобы прекратить боевые действия, завершить кризис и выйти на договоренности, представляющие интерес для всех вовлеченных в этот конфликт сторон.

