Новости последнего часа: Путин разрешил арендовать оружие для охоты

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин подписал закон о возможности брать охотничье оружие в аренду на пять лет по договору.

Вступил в силу закон о праве регионов вводить нормы выгула и содержания домашних животных.

Московский департамент торговли и услуг рекомендовал закрыть летние веранды из-за грозы и ветра. Кроме того, от ресторанов и кафе требуется укрепить уличные конструкции и закрыть зонты.