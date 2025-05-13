Путин поручил создать театр современной патриотической драматургии в столице

В столице появится новый театр, посвященный современной патриотической драматургии. Соответствующее поручение дал Владимир Путин. Как сообщается на сайте Кремля, проект реализуют правительство Москвы, министерство культуры, Совет при президенте по культуре и искусству, а также "Союз писателей России".

Создание театра должно быть завершено до 30 ноября текущего года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.