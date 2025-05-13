Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 13:15

Культура

Путин поручил создать театр современной патриотической драматургии в столице

Путин поручил создать театр современной патриотической драматургии в столице

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 мая

Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

Россия и Украина заявили о готовности к переговорам, но при разных условиях

Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий

Собянин рассказал о масштабной помощи Москвы в восстановлении Донецка и Луганска

Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле

Владимир Путин встретился в Кремле президентом Палестины Махмудом Аббасом

В Кремле прошли переговоры Владимира Путина и президента Зимбабве

Центр русского языка имени Александра Пушкина откроется в Ханое

В столице появится новый театр, посвященный современной патриотической драматургии. Соответствующее поручение дал Владимир Путин. Как сообщается на сайте Кремля, проект реализуют правительство Москвы, министерство культуры, Совет при президенте по культуре и искусству, а также "Союз писателей России".

Создание театра должно быть завершено до 30 ноября текущего года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властькультуравидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика