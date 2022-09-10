Собянин и Путин открыли Международный центр самбо и Международный центр бокса в "Лужниках"

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли в "Лужниках" международный центр самбо и бокса. Это уникальный спорткомплекс в семь этажей. В нем сделали современные тренажеры и оборудование.

Финальный этап "Кубка звезд. Лиги боевого самбо" проходит в новом спорткомплексе. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.