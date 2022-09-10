Путин и Собянин открыли основной участок Московского скоростного диаметра

В Москве открыли основной участок дороги Московского скоростного диаметра от Бусиновской развязки до Косинской эстакады. Церемония открытия прошла в режиме видеоконференцсвязи, в которой приняли участие Владимир Путин и Сергей Собянин.

Что новая дорога даст жителям прилегающих районов? И когда скоростной диаметр откроют целиком? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.