10 июня, 16:30Политика
Путин по видеосвязи принял участие в открытии медицинских объектов в нескольких регионах
Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии модернизированных и новых медицинских объектов сразу в нескольких регионах страны. Среди них – поликлиника № 12 в Луганске. Ее не ремонтировали более 40 лет.
Теперь медучреждение оснащено на уровне самых высоких российских стандартов. В ходе капитального ремонта провели перепланировку здания, заменили существующие системы, лифты и инженерные сети.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.