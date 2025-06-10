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10 июня, 16:30

Политика

Путин по видеосвязи принял участие в открытии медицинских объектов в нескольких регионах

Путин по видеосвязи принял участие в открытии медицинских объектов в нескольких регионах

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Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии модернизированных и новых медицинских объектов сразу в нескольких регионах страны. Среди них – поликлиника № 12 в Луганске. Ее не ремонтировали более 40 лет.

Теперь медучреждение оснащено на уровне самых высоких российских стандартов. В ходе капитального ремонта провели перепланировку здания, заменили существующие системы, лифты и инженерные сети.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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