Путин по видеосвязи принял участие в открытии медицинских объектов в нескольких регионах

Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии модернизированных и новых медицинских объектов сразу в нескольких регионах страны. Среди них – поликлиника № 12 в Луганске. Ее не ремонтировали более 40 лет.

Теперь медучреждение оснащено на уровне самых высоких российских стандартов. В ходе капитального ремонта провели перепланировку здания, заменили существующие системы, лифты и инженерные сети.

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