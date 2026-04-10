Песков прокомментировал заявления Киева о поддержке пасхального перемирия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления Киева о том, что Украина поддерживает пасхальное перемирие и допускает прекращение огня после праздничных дней. По его словам, мир может наступить в любой момент при принятии соответствующего решения.

Песков отметил, что Пасха является важным праздником как для России, так и для Украины. Он подчеркнул, что Россия выступает не за временное перемирие, а за прочный и устойчивый мир.

Перемирие действует с 16:00 11 апреля до конца 12 апреля.