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09 ноября, 23:30

Политика

Путин запретил посредничество при проведении экзаменов для мигрантов

Путин запретил посредничество при проведении экзаменов для мигрантов

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Путин подписал закон о повышении МРОТ до 22 440 рублей

Владимир Путин подписал несколько законов о миграционной политике. Теперь принимать экзамены у иностранцев по русскому языку и истории России могут только госучреждения из перечня правительства. Также президент подписал закон, ужесточающий наказание за организацию нелегальной миграции. Предусмотрена, в том числе, конфискация имущества. Совершение преступления нелегальным мигрантом стало отягчающим обстоятельством. Кроме того, утвержден закон о внесудебной блокировке сайтов с незаконными услугами для мигрантов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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