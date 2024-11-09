Путин запретил посредничество при проведении экзаменов для мигрантов

Владимир Путин подписал несколько законов о миграционной политике. Теперь принимать экзамены у иностранцев по русскому языку и истории России могут только госучреждения из перечня правительства. Также президент подписал закон, ужесточающий наказание за организацию нелегальной миграции. Предусмотрена, в том числе, конфискация имущества. Совершение преступления нелегальным мигрантом стало отягчающим обстоятельством. Кроме того, утвержден закон о внесудебной блокировке сайтов с незаконными услугами для мигрантов.

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