Песков предупредил об эскалации конфликта из-за поставок ракет Tomahawk Украине

Поставка Киеву американских дальнобойных ракет Tomahawk может привести к серьезной эскалации конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что эти ракеты могут быть в ядерном исполнении.

Песков напомнил, что позиция Москвы была четко изложена Владимиром Путиным на заседании клуба "Валдай", где президент указал, что применение Tomahawk без прямого участия американских военных невозможно и будет означать новый этап эскалации в отношениях между Россией и США.

