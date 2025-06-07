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07 июня, 13:30

Общество

Путин подписал закон, регламентирующий проведение онлайн-сделок с недвижимостью

Путин подписал закон, регламентирующий проведение онлайн-сделок с недвижимостью

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Сделки с недвижимостью можно будет проводить онлайн, если личность заявителя будет подтверждена с помощью биометрии. Такой закон подписал Владимир Путин. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

Удостоверять личность при сделках можно будет с помощью Единой системы аутентификации лиц. Для надежности должна быть использована усиленная квалифицированная электронная подпись.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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