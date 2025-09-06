Владимир Путин провел переговоры в машине на саммите ШОС

Владимир Путин во время визита в Китай использовал формат так называемой "дипломатии на колесах". На полях саммита ШОС он провел переговоры с лидерами других стран прямо в салоне автомобиля. Такой формат встреч становится все более популярным и символизирует доверие между сторонами.

Ранее президент в таком же формате общался с лидером КНДР Ким Чен Ыном, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, а также президентом США Дональдом Трампом. Западные СМИ уже назвали это явление "лимузинной дипломатией". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.