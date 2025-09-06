Форма поиска по сайту

06 сентября, 09:30

Политика

Владимир Путин провел переговоры в машине на саммите ШОС

Владимир Путин провел переговоры в машине на саммите ШОС

Путин назвал размещение войск НАТО первопричиной втягивания Украины в Альянс

Пленарное заседание Восточного экономического форума продлилось почти 3 часа

Путин заявил о готовности России полностью выполнять будущие мирные договоренности

Путин заявил о предложениях России по работе с международными компаниями

Путин заявил, что ЦБ стремится удерживать инфляцию на уровне 4–5%

Владимир Путин заявил, что Россия открыта к международному сотрудничеству

Владимир Путин обсудил инфляцию на Восточном экономическом форуме

Песков заявил о необходимости гарантий безопасности как для Украины, так и для России

Путин заявил, что Россия введет безвизовый режим для граждан Китая

Владимир Путин во время визита в Китай использовал формат так называемой "дипломатии на колесах". На полях саммита ШОС он провел переговоры с лидерами других стран прямо в салоне автомобиля. Такой формат встреч становится все более популярным и символизирует доверие между сторонами.

Ранее президент в таком же формате общался с лидером КНДР Ким Чен Ыном, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, а также президентом США Дональдом Трампом. Западные СМИ уже назвали это явление "лимузинной дипломатией". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

