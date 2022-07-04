Новости последнего часа: Путин предложил наградить отличившихся участников спецоперации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин предложил наградить всех отличившихся участников спецоперации. Об этом президент заявил на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

На Каховке восстановили движение после провала грунта, сообщили в Дептрансе.

Число посетителей "Вкусно – и точка" выросло после продажи сети владельцам в РФ. Об этом рассказали в Минпромторге.