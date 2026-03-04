Путин заявил, что нужно усилить профилактику подростковой преступности в России

В России важно усилить акцент на профилактику и предотвращение преступлений, совершаемых подростками, заявил Владимир Путин.

Президент принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД. По словам главы ведомства Владимира Колокольцева, только в 2026 году в разных регионах России уже остановлено более 20 нападений несовершеннолетних на учеников и преподавателей.

