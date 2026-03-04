Форма поиска по сайту

04 марта, 16:30

Безопасность

Путин заявил, что нужно усилить профилактику подростковой преступности в России

Путин созвонился с Орбаном для обсуждения конфликта на Ближнем Востоке

Путин обсудил с премьер-министром Венгрии конфликт на Ближнем Востоке

Путин и король Бахрейна обсудили военную эскалацию вокруг Ирана

Путин заявил о срыве урегулирования ядерной программы Ирана из-за агрессии

Путин и президент ОАЭ обсудили по телефону обострение конфликта на Ближнем Востоке

Путин выразил соболезнования в связи со смертью верховного лидера Ирана

Путин поздравил бойцов сил специальных операций с профессиональным праздником

"Новости дня": Россия и Белоруссия восстановят прямое железнодорожное сообщение

Оперу "Турандот" начали активно обсуждать после того, как о ней высказался Путин

В России важно усилить акцент на профилактику и предотвращение преступлений, совершаемых подростками, заявил Владимир Путин.

Президент принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД. По словам главы ведомства Владимира Колокольцева, только в 2026 году в разных регионах России уже остановлено более 20 нападений несовершеннолетних на учеников и преподавателей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

властьбезопасностьвидеоАлина ГилеваМаксим Шаманин

