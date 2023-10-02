В Кремле прокомментировали запрет нескольких стран на въезд автомобилей из РФ

В Кремле прокомментировали запрет нескольких европейских стран на въезд машин из России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что необязательно отвечать зеркально на очередные ограничения для россиян со стороны Европы.

К запрету на выезд в другие страны на российских номерах присоединилась Болгария, а с 3 октября нельзя будет въехать в Норвегию.

Известно, что подобный запрет уже ввели пять стран ЕС, с которыми Россия имеет сухопутную границу: Эстония, Латвия, Финляндия, Литва и Польша. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.