В Генпрокуратуре назвали Швейцарию лидером по отказам России в правовой помощи

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С начала 2023 года Россия получила 32 отказа в правовой помощи от других стран. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные Генпрокуратуры РФ.

Лидером стала Швейцария с 22 отказами. До начала спецоперации на Украине она активно предоставляла России правовую поддержку. Приостановление в оказании правовой помощи в Минюсте страны объяснили сомнениями в том, что "Россия будет придерживаться гарантий или других международно-правовых обязательств в связи с оказываемой правовой помощью".

С начала 2023 года Россия также получила четыре отказа в правовой помощи от Латвии. Москва, требуя от Риги помощи по делу о привлечении невиновного к уголовной ответственности и незаконном задержании, получила отказ, который был объяснен риском нанесения ущерба суверенитету страны.

Аналогичную причину России назвали в США, когда Москва попросила Вашингтон о помощи по делу, связанному с организацией незаконного вооруженного формирования и с посягательством на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

В период с января по сентябрь 2023 года Москва получила 85 отказов по вопросам экстрадиции обвиняемых для уголовного преследования или исполнения приговоров. Генпрокуратура РФ уверена, что 27 из них были получены по политическим мотивам.

В свою очередь, официальный представитель ГП Андрей Иванов связал подобные отказы с русофобией западных стран. С другими государствами, по его словам, Россия продолжает международно-правовое сотрудничество. С начала 2023 года в РФ из других стран выдали 111 обвиняемых, в числе которых были 37 из государств дальнего зарубежья.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о невозможности диалога между Москвой и странами коллективного Запада. По его словам, он был бы бессмысленным в текущих обстоятельствах. Однако Россия надеется на возобновление связей в будущем.

