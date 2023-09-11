Песков заявил, что диалог с Западом сейчас бесполезен

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Диалог со странами Запада на данный момент бесполезен, но Россия надеется на его возобновление в будущем, так как "со временем все меняется". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РБК.

Он подчеркнул, что у России нет прямых каналов для диалога и сейчас вряд ли можно воздействовать на западных политиков. Так Песков ответил на вопрос, остались ли у РФ механизмы "умной силы" воздействия на коллективный Запад.

"Этот диалог сейчас бесполезен, потому что там сейчас никто не готов воспринимать какие-либо аргументы", – добавил представитель Кремля.

Ранее Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства по отношению к РФ, в рамках которого въезд в страны Евросоюза на личных автомобилях, зарегистрированных в России, считается запрещенным импортом. Помимо этого, таможенники могут не пропустить в страны ЕС косметику, чемоданы, ноутбуки, мобильные телефоны.

До этого председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что в ЕС начали работать над ограничительными мерами против российской алмазной отрасли. Евросоюз также продолжает принимать меры по пресечению обхода введенных санкций.

ЕС запретил россиянам ввозить личные автомобили, смартфоны и шампуни