Фестиваль "Игрокон Lite" собрал в Москве любителей настольных игр

В Москве впервые прошел фестиваль игр и увлечений "Игрокон Lite" – более камерная версия известного среди любителей гик-культуры мероприятия. Гостей ждала масштабная игротека, где можно было сразиться в сотни настольных игр самых разных жанров: от вечериночных и семейных до сложных стратегий и кооперативных приключений.

Обязательная часть подобных фестивалей – косплей-дефиле. Его участники перевоплотились в персонажей аниме, видеоигр и комиксов, в точности воспроизведя детали их нарядов.

Отдельное пространство организаторы посвятили моделизму. Здесь все желающие могли освоить базовые навыки сборки и покраски различных моделей.

В мир настолок и других увлечений погрузилась ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.