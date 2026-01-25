Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 января, 18:25

События

Фестиваль "Игрокон Lite" собрал в Москве любителей настольных игр

Фестиваль "Игрокон Lite" собрал в Москве любителей настольных игр

Выставка-форум "Уникальная Россия" начала работу в Гостином Дворе

Аэропорт Домодедово предупредил о возможных задержках до 30 минут

"Деньги 24": в России упал спрос на коучей и тренеров для корпоративных сотрудников

Москву будут непрерывно убирать и расчищать от снега

Движение на дорогах Москвы осложнено из-за сильного снегопада

Вылет 17 рейсов отменили в аэропортах Москвы

Последние панды покинули Японию и отправились в Китай

"Деньги 24": производство человекоподобных роботов стало быстро расти в мире

Сильный снегопад продолжится в Москве до конца января

В Москве впервые прошел фестиваль игр и увлечений "Игрокон Lite" – более камерная версия известного среди любителей гик-культуры мероприятия. Гостей ждала масштабная игротека, где можно было сразиться в сотни настольных игр самых разных жанров: от вечериночных и семейных до сложных стратегий и кооперативных приключений.

Обязательная часть подобных фестивалей – косплей-дефиле. Его участники перевоплотились в персонажей аниме, видеоигр и комиксов, в точности воспроизведя детали их нарядов.

Отдельное пространство организаторы посвятили моделизму. Здесь все желающие могли освоить базовые навыки сборки и покраски различных моделей.

В мир настолок и других увлечений погрузилась ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.

Читайте также
видеогородфестивалиМосква онлайнТатьяна Сальникова

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

Почему тренд на "аналоговую" жизнь обрел популярность?

Таким образом пользователи хотят избежать тревожности и перегрузки

"Аналоговый" образ жизни дает ощущение самостоятельного выбора

Читать
закрыть

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика