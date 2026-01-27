Движение на дорогах Москвы осложнено из-за сильного снегопада

Из-за сильного снегопада на дорогах Москвы сложилась тяжелая ситуация. Особенно затруднено движение на МКАД, где возникают проблемы из-за буксующих фур. Столичный дептранс призывает водителей по возможности пересесть на общественный транспорт.

К 29 января ожидается усиление снегопада и образование сугробов до 50 сантиметров. Автомобилистов просят соблюдать особую осторожность, держать дистанцию и выбирать скоростной режим в зависимости от типа привода автомобиля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.