27 января, 14:15

Транспорт

Движение на дорогах Москвы осложнено из-за сильного снегопада

Движение на дорогах Москвы осложнено из-за сильного снегопада

Вылет 17 рейсов отменили в аэропортах Москвы

Новые терминалы для продажи билетов начали устанавливать в метро Москвы

"Новости дня": сложная ситуация сложилась на дорогах Москвы из-за снегопада

В ЦОДД рассказали об ухудшении видимости на дорогах в Москве 27 января

Аэропорт Шереметьево возобновил прием самолетов

В московском метро начали работу новые билетные терминалы

Аэропорт Шереметьево закрыт на прилет самолетов из-за непогоды

Собянин: утверждена архитектурная концепция новой станции метро "Достоевская"

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 27 января

Из-за сильного снегопада на дорогах Москвы сложилась тяжелая ситуация. Особенно затруднено движение на МКАД, где возникают проблемы из-за буксующих фур. Столичный дептранс призывает водителей по возможности пересесть на общественный транспорт.

К 29 января ожидается усиление снегопада и образование сугробов до 50 сантиметров. Автомобилистов просят соблюдать особую осторожность, держать дистанцию и выбирать скоростной режим в зависимости от типа привода автомобиля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

