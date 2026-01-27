На столичных трассах образовались заторы из-за снегопада

Ночной снегопад привел к образованию заторов на столичных трассах. В городе действует оранжевый уровень погодной опасности. МЧС предупреждает о сильных заносах, очень низкой видимости и гололедице на дорогах.

Центр организации дорожного движения призывает водителей строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также водителей просят с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники и не мешать ее движению.

