Поезда в сторону Москвы и обратно задерживаются на СЖД из-за схода вагонов

Пассажирские поезда в Москву и область задерживаются. Речь о тех, которые идут через станцию Керки в республике Коми. Там 23 вагона с углем сошли с рельсов. Движение на станции приостановлено. Поскольку пути повреждены.

На месте работают специалисты. По данным местного МЧС, никто не пострадал. Из-за ЧП задерживаются 14 пассажирских составов. Поезд из Москвы в Воркуту уже опаздывает на один час. Пассажиров будут перевозить автобусами до соседних станций. Всех обеспечат питанием. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.