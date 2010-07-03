В субботу на московские фестивали пришли более 270 тысяч гостей

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Более 270 тысяч человек пришли на московские фестивали в субботу, 20 июля, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На ВДНХ празднуют Международный день шахмат. Накануне выставку посетили 60 тысяч человек. Они сыграли в шахматы, увидели выступление духового оркестра Brass Band "Вежливые люди" и приняли участие в занятии по графическому дизайну, а также попробовали тематическое угощение в ресторанах и кафе.

Еще около 110 тысяч посетителей собрались в Парке Горького. Порядка 23 тысяч человек посетили битву тортов, приуроченную к Международному дню торта. Гости в специальных защитных комбинезонах кидались друг в друга кондитерскими изделиями. Также в парке прошли концерт и лекции, которые собрали около 11 тысяч человек. На фестиваль японской культуры J-FEST Summer, который проводят на площади Искусств перед музеем "Гараж", пришли 10 тысяч человек.

В воскресенье для гостей ВДНХ также подготовили бесплатные уроки и мастер-классы. В 12:00 обладатель звания Arena International Master Международной шахматной федерации Роман Акимушкин проведет бесплатное занятие для детей и взрослых. Пройдет оно прямо шахматном клубе.

С 14:00 до 15:00 можно будет поучаствовать в мастер-классе по созданию памятных значков в виде объемных шахматных фигурок. Также в честь юбилея выставки гости смогут сделать значок "ВДНХ-80". В 16:00 состоится второе занятие по графическому дизайну – "Льюис Кэрролл и шахматы".

С 11:00 до 22:00 все желающие смогут поиграть в шахматы. Столы для игры будут доступны в центре славянской письменности "Слово", в шахматном клубе, а также возле павильона № 47 "Дом ремесел" и на площадке за павильоном № 22.

Поиграть в большие шахматы можно будет возле шахматного клуба, образовательного комплекса "Техноград", летнего кинотеатра-лектория и павильона № 44 "Кролиководство". Турниры проведут еще и в ресторанах на ВДНХ, а победители получают вкусные призы.

