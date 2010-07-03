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17:18

Российские синхронистки взяли золото ЧМ в произвольной программе

спорт

17:18

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Фото: ТАСС/AP/Mark Baker

В южнокорейском Кванджу продолжается чемпионат мира по водным видам спорта – 19 июля сборная России по синхронному плаванию завоевала золото в произвольной программе. Об этом пишет "Интерфакс".

В составе команды выступили Алла Шишкина, Мария Шурочкина, Анастасия Архиповская, Полина Комар, Влада Чигирева, Вероника Калинина, Варвара Субботина и Марина Голядкина. Они заработали 98,0000 балла.

Серебро досталось команде Китая (96,0333), бронзу завоевали украинские синхронистки (94,3667).

В общем медальном зачете Россия занимает вторую строчку с семью золотыми и четырьмя серебряными наградами. Лидирует Китай (11, 6, 1), замыкает тройку Германия (2, 1, 2). Мировое первенство продлится до 28 июля.

Ранее в среду пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина стала самой титулованной синхронисткой в истории ЧМ. Она завоевала золотую медаль в сольной произвольной программе – это золото стало 20-м по счету для Ромашиной на чемпионатах мира.

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